Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивував фоловерів милим селфі в машині та розповів про виховання сина-підлітка.

Як відомо, Слава ще до війни розлучився із дружиною Ксенією Міщенко після 13 років шлюбу. При цьому у пари у шлюбі народився син Влад, якого тепер разом виховують розлучені батьки. Так, і цього разу шоумен розповів про виховання сина, який уже підліток, і з яким він намагається проводити якнайбільше часу, зберігаючи теплі стосунки з його матір'ю.

"Чоловіки не плачуть? Маячня! Я завжди говорю сину, що сльози - це не слабкість, а емоції. І не розумію тих чоловіків, які сину говорять: "Не плач! Ти мужик". І що що він мужик? За такою логікою можна сказати: "Не смійся! Ти не клоун"! А потім виростають люди, які у дорослому житті бояться проявити свої емоції через нав'язані в дитинстві комплекси. Плач, радій, усміхайся, сумуй! Не тримай в собі емоції. Особливо в такий час. Погоджуєтесь?", - написав Дьомін у своєму посту і викликав бурхливу дискусію у коментарях.

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