Як повідомляє Politeka.net, зірка "Сватів" Анна Кошмал зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм підписникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Зараз багато українців розмірковують над тим, чи варто влаштовувати гуляння 31 грудня. Артистка розповіла, що вона планує на свята. Також вона зізналася, до кого її постійно ревнує коханий чоловік.

Анна Кошмал зізналася, що настрою святкувати в неї майже немає, але вона хоче, щоб її 4-річний син Михайло мав чому порадіти. Також зірка поділилася фотографією з новорічної фотосесії, влаштованої минулого року, та відзначила, як усе змінилося за цей час.

"Нещодавно переглядала цю торішню серію новорічних фото і ніби з іншого життя. Як все може змінитися миттєво... Святкового настрою майже немає, але хочу подарувати хоч трохи свята своєму Ведмедику. Вже давно нічого не планує, вже як вийде", - відповіла зірка "Сватів".

До того ж актриса Анна Кошмал опублікувала знімок свого домашнього улюбленця і розповіла, що саме до нього її ревнує чоловік.

"Це мій Ландік. Страшенно люблю цього кота. Іноді чоловік каже, що це ненорамально - ревнує", - зізналася Анна Кошмал.

Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.

Як повідомляла Politeka, зірка "Сватів" Кошмал поділилася рецептом щастя для українців .

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал пояснила, заради кого знімалася з путіністом Добронравовим.