Как сообщает Politeka.net, звезда "Сватов" Анна Кошмал решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Сейчас многие украинцы размышляют над тем, стоит ли устраивать застолье 31 декабря. Артистка рассказала, что она планирует на праздники. Также она призналась, к кому ее постоянно ревнует любимый муж.

Анна Кошмал призналась, что настроения праздновать у нее почти нет, но она хочет, чтобы ее 4-летний сын Михаил имел чему порадоваться. Также звезда поделилась фотографией с новогодней фотосессии, устроенной в прошлом году, и отметила, как все изменилось за это время.

"Недавно просматривала эту прошлогоднюю серию новогодних фото и будто из другой жизни. Как все может измениться в мгновение ока...Праздничного настроения почти нет, но хочу подарить хоть немного праздника своему Мишке. Уже давно ничего не планирует, уже как получится", — ответила звезда "Сватов".

Ко всему прочему актриса Анна Кошмал опубликовала снимок своего домашнего любимца и рассказала, что именно к нему ее ревнует муж.

"Это мой Ландик. Страшно люблю этого кота. Иногда муж говорит, что это ненорамально - ревнует", - призналась Анна Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.