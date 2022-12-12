Настя Каменських продовжує ігнорувати всі чутки про можливе розлучення з Потапом, хоча зіркова пара давно ніде не з'являється разом, не показує де і як живе і чим разом займається. Також Олексія Потапенка масово критикують за його тривале перебування в Іспанії протягом війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка написала довги серйозний пост.

"Останнім часом я згадувала у постах про емоційну нестабільність, яка, на мою думку, зараз зустрічається в житті багатьох. Адже сьогодні всі ми знаходимось в різних станах, етапах переживань, по-різному відчуваємо реальність", — почала Настя.

Каменських перерахувала різні сценарії, які довелося пережити українцям.

"Так сталося, бо частина міст були деокуповані і вже повернулись до більш-менш звичного життя. А хтось досі в окупації під постійними обстрілами; хтось відчуває провину, що він в безпеці: людям соромно, що вони у безпечному місці, навіть якщо це був вимушений крок задля захисту дітей; хтось пережив найтяжчі періоди воєнних дій, а зараз видихнув з полегшенням і живе так, начебто війна вже у минулому; хтось відчув всі жахи на собі і тепер страшенно боїться, щоб цього не сталося ще раз; хтось втратив найрідніших і тепер не може впоратись із пустотою всередині; хтось навпаки знайшов своє кохання; хтось зберігає спокій та оптимістичний настрій навіть без світла і електроенергії, а хтось, маючи всі ці блага, навпаки страшенно боїться війни, бо не знає, як це наяву", — пише співачка.

Вона додала, що наша когнітивна система завжди шукатиме підтвердження правильності прийнятих рішень, виправдання собі — це допоможе знизити тривожність та почати краще ладнати з реаліями життя.

"Головне прислухатись до себе та відпустити ситуацію. Адже сьогодні нас всіх об’єднує страшний біль, ніхто не був готовим до війни на 100%. Тому надзвичайно важливо об’єднатися. Простягнути руку допомоги тим, кому це необхідно і не соромити тих, кому складніше впоратись зі своїми почуттями. Сьогодні у нас з вами є один спільний ворог. І згуртувавшись ми можемо побороти його набагато швидше, з усіх фронтів", — наголосила Настя Каменських.

Нагадаємо, днями Олексій Потапенко презентував українцям пісню «Триклятий лютий», яку написав ще на початку війни.

Також повідомлялося, що Настя Каменських у соцмережах вкотре потрапила під гнів підписників.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.