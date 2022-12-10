По этому случаю, как пишет Politeka.net, продюсер даже напомнимл о своей настоящей фамилии.

Как рассказал артист, он принял решение выпустить песню, которая была написана еще в начале войны. По словам Потапа, он надеялся, что никогда не придется этого делать, однако война продолжается,а на фронте продолжают находиться мужественные защитники, у каждого из которых есть семья, мать, жена, сестра.

«И все они ждут их домой. Я решил выпустить эту песню, потому что она о будущем. О том, как мы будем все это вспоминать после победы, как будем рассказывать о войне нашим детям», - прокомментировал премьеру песни под своим настоящим именем Потап.

В комментариях к публикации украинцы благодарят Потапа за новую песню и отмечают, что трек «в самое сердце».

Напомним, что ранее экс-супруга артиста Ирина Горовая завила о прекращении с ним сотрудничества.

Ирина призналась, что с начала полномасштабной войны управлением компании занялась полностью она.

«В какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", - рассказала продюсер.

В то же время в СМИ продолжают циркулировать слухи о том, что не все хорошо у Потапа и дома. Мол, их союз с Настей Каменских дал трещину.

Пару давно не видят вместе, а Потап на своей странице в Инстаграм не опровергает домыслы фанатов, что они с Каменских больше не вместе.

Напомним, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.