Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі відео, на якому з'явилася у незвичайному образі та наспіла свою нову українську пісню.

Як видно, у короткому відео Настя знята крупним планом, виглядає так, ніби вона сама себе знімає. Перед камерою вона з'явилася у вільній білій кофті, її пишні кучері розпущені та недбало покладені, а на обличчі яскравий макіяж. У ролику артистка співає свою нову пісню українською мовою.

У підписі до публікації Каменських написала: "Що б там не було, щире кохання здатне пережити все. Мрію, щоб усі наші герої повернулись до своїх коханих, рідних та найдорожчих".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, правда деякі її розкритикували: "Пісня хороша, але нафарбована занадто, чи це фільтр, не знаю", "Настя, фільтри є, щирості в очах нуль", "Ніс взагалі не підходить. Буратіно нагадала ", "З цим фільтром я не впізнала поки не подивилася профіль. Фільтр повністю змінив обличчя", "На жаль, зміни не прикрашають. Щось трапилося незрозуміле, а була колись гарненька і з сенсом", "Ринопластика?", "Навіть не схожа на себе".

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