Настя Каменских продолжает игнорировать все слухи о возможном разводе с Потапом, хотя звездная пара давно нигде не появляется вместе, не показывает, где и как живет и чем вместе занимается. Также Алексея Потапенко массово критикуют за его длительное пребывание в Испании во время войны.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка написала длинный серьезный пост.

"В последнее время я упоминала в постах об эмоциональной нестабильности, которая, по моему мнению, сейчас встречается в жизни многих. Ведь сегодня все мы находимся в разных состояниях, этапах переживаний, по-разному чувствуем реальность", - сказала Настя.

Каменских перечислила разные сценарии, которые пришлось пережить украинцам.

"Так случилось, потому что часть городов были деоккупированы и уже вернулись к более или менее привычной жизни. А кто до сих пор в оккупации под постоянными обстрелами; кто-то чувствует вину, что он в безопасности: людям стыдно, что они в безопасном месте, даже если это был вынужденный шаг для защиты детей, кто-то пережил самые тяжелые периоды военных действий, а сейчас выдохнул с облегчением и живет так, будто война уже в прошлом, кто-то почувствовал все ужасы на себе и теперь ужасно боится, чтобы этого не произошло еще раз, кто-то потерял самых родных и теперь не может справиться с пустотой внутри; кто-то наоборот обрел свою любовь; кто-то сохраняет спокойствие и оптимистическое настроение даже без света и электроэнергии, а кто-то, имея все эти блага, наоборот ужасно боится войны, потому что не знает, как это наяву", — пишет певица.

Она добавила, что наша когнитивная система всегда будет искать подтверждение правильности принятых решений, оправдание себе — это поможет снизить тревожность и лучше ладить с реалиями жизни.

"Главное прислушаться к себе и отпустить ситуацию. Ведь сегодня нас всех объединяет страшная боль, никто не был готов к войне на 100%. Поэтому очень важно объединиться. Протянуть руку помощи тем, кому это необходимо и не стыдить тех, кому сложнее справиться со своими чувствами. Сегодня у нас с вами есть один общий враг. И сплотившись мы можем побороть его гораздо быстрее, со всех фронтов", - подчеркнула Настя Каменских.

Напомним, на днях Алексей Потапенко представил украинцам песню «Триклятий лютий», которую написал еще в начале войны.

Также сообщалось, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.