Анатолій Анатоліч не лише показав реакцію росіян на ракетні обстріли, а й вказав на важливу деталь.

Як повідомляє Politeka.net, росія вже десять місяців обстрілюють українські міста та села, вбиваючи сотні цивільних. Найбільше постраждали ті населені пункти, де більшість українців розмовляли російською мовою. На це звернув увагу в Інстаграм популярний український телеведучий Анатолій Анатоліч.

"Ви помітили, що на жаль від обстрілів та геноциду з боку росії, найбільше постраждали міста, про які вони самі ж говорили "лояльні до них". Ось Харків, наприклад", - зауважив телеведучий і також опублікував фото обстріляного міста, про яке згадував.

Крім того, Анатолій Анатоліч показав реакцію росіян на те, що ракетні обстріли залишили Одесу без світла та води. Зокрема, можна побачити, що тисячі росіян радіють цьому.

"Вони ж до 14-го року з Одеси не вилазили, а тепер ось так. Нагадаю, це так вони борються з бендерою. Або з чим? Та вони там на болотах усі давно й*бнуті", - з гумором зазначив Анатолій Анатоліч, нібито цитуючи знаменитого актора.



Варто зазначити, що через місяць після нападу росії на Україну Анатолій Анатолій повідомив, що переїхав разом з дружиною та трьома дітьми до Франції. 1 червня стало відомо, що телеведучий повернувся з Франції до України та став добровольцем будівельного батальйону "Добробат". Його родина переїхала до США.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.