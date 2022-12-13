Как сообщает Politeka.net, россии уже десять месяцев обстреливают украинские города и села, убивая сотни гражданских. Больше всего пострадали те населенные пункты, где большинство украинцев разговаривали на российском языке. На это обратил внимание в Инстаграм популярный украинский телеведущий Анатолий Анатолич.
"Вы заметили, что к сожалению от обстрелов и геноцида со стороны россии, больше всего пострадали города, о которых они сами ж говорили "лояльные к ним". Вот Харьков, например", - заметил телеведущий и также опубликовал фото обстрелянного города, о котором упоминал.
Кроме того, Анатолий Анатолич показал реакцию россиян на то, что ракетные обстрелы оставили Одессу без света и воды. В частности можно увидеть, что тысячи россиян радуются этому.
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"Они же до 14-ого года с Одессы не вылазили, а теперь вот так. Напомню, это так они борются с бендерой. Или с чем? Да они там на болотах все давно й*бнутые", - с юмором отметил Анатолий Анатолич, якобы цитируя знаменитого актера.
Стоит отметить, что спустя месяц после нападения рф на Украину Анатолий Анатолич сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья переехала в США.
Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.
Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.