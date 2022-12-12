Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз перебуває в Польщі, поділилася з українцями доброю звісткою.

З 2018 року Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Ле Маршрутка", "Хто зверху?".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала фото з Варшави та повідомила, що 12 грудня на ТБ вийде одразу два випуски нового сезону Ле Маршрутки — про Дніпро та про Львів.

"Місто Дніпро з початком повномасштабної війни в Україні тримає медичний фронт. Саме сюди звозять поранених воїнів, а також мирне населення, яке постраждало від бойових дій. У цьому епізоді ми покажемо, як лікують наших захисників у Дніпрі, професійні парамедики навчать як надавати першу медичну допомогу, а залізні хлопці з Кривого Рогу продемонструють як непомітно для ворога винести пораненого з поля бою. А ще на Дніпропетровщині найбільша громада луганчан. Як сьогодні живе Луганщина - теж у цьому випуску", — пише Леся Нікітюк.

Вона також розповіла, чого чекати від випуску про Львів.

"З початком повномасштабної війни Львів перетворився на надійний тил. Як сьогодні працюють волонтери та гуманітарні штаби Львову? Як зустрічають і де селять молодих та майбутніх мам, які тікають від війни? І де врешті решт знаходяться ті самі біолабораторії та бойові гуси!🐤", — заінтригувала ведуча.

Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.

Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.