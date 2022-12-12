З 2018 року Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Ле Маршрутка", "Хто зверху?".
Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала фото з Варшави та повідомила, що 12 грудня на ТБ вийде одразу два випуски нового сезону Ле Маршрутки — про Дніпро та про Львів.
"Місто Дніпро з початком повномасштабної війни в Україні тримає медичний фронт. Саме сюди звозять поранених воїнів, а також мирне населення, яке постраждало від бойових дій. У цьому епізоді ми покажемо, як лікують наших захисників у Дніпрі, професійні парамедики навчать як надавати першу медичну допомогу, а залізні хлопці з Кривого Рогу продемонструють як непомітно для ворога винести пораненого з поля бою. А ще на Дніпропетровщині найбільша громада луганчан. Як сьогодні живе Луганщина - теж у цьому випуску", — пише Леся Нікітюк.
Вона також розповіла, чого чекати від випуску про Львів.
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"З початком повномасштабної війни Львів перетворився на надійний тил. Як сьогодні працюють волонтери та гуманітарні штаби Львову? Як зустрічають і де селять молодих та майбутніх мам, які тікають від війни? І де врешті решт знаходяться ті самі біолабораторії та бойові гуси!🐤", — заінтригувала ведуча.
Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.
Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.
Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.