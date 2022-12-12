С 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Ле Маршрутка", "Кто сверху?".
В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала фото из Варшавы и сообщила, что 12 декабря на ТВ выйдет сразу два выпуска нового сезона Ле Маршрутки - о Днепре и Львове.
"Город Днепр с началом полномасштабной войны в Украине держит медицинский фронт. Именно сюда свозят раненых воинов, а также мирное население, пострадавшее от боевых действий. В этом эпизоде мы покажем, как лечат наших защитников в Днепре, профессиональные парамедики научат как оказывать первую медицинскую помощь, а железные ребята из Кривого Рога продемонстрируют как незаметно для врага вынести раненого с поля боя. А еще на Днепропетровщине самая большая община луганчан. Как сегодня живет Луганщина - тоже в этом выпуске", - пишет Леся Никитюк.
Она также рассказала, чего ждать от выпуска о Львове.
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"С началом полномасштабной войны Львов превратился в надежный тыл. Как сегодня работают волонтеры и гуманитарные штабы Львова? Как встречают и где селят бегущих от войны молодых и будущих мам? И где в конце концов находятся те самые биолаборатории и боевые гуси! 🐤" - заинтриговала ведущая.
Напомним, что финал реалити-шей "Пара на миллион", ведущей которой была Леся Никитюк, стал разочарованием для некоторых зрителей.
Также сообщалось, что Никитюк записала обращение из Монако.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.