Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк звернулася з Монако, через що українці розкритикували зірку.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка нещодавно вирушила до Монако, де вирішила підтримати подругу Еліну Світоліну. При цьому Леся не прогавила шансу зробити рекламну інтеграцію, яку опублікувала у своєму новому посту Інстаграм.

"Зараз я перебуваю в Монако, але тут я не поспішаю витрачати час на шопінг. Тому що це вигідніше робити з України!", - розпочинався пост Нікітюк.

Українці не дуже оцінили новий пост Нікітюк і почали активно обговорювати публікацію в коментарях:

"Зараз така реклама виглядає як насмішка для багатьох, не має права хтось "борствувати", коли люди навіть дах втратили і хліба не мають, замість товарів з ЄС допомагаємо людям на основні потреби, разом ми сила, а без додаткової шмотки під час війни кожний проживе", "Не до шопінгу зараз, тут жерти нічого" "Повний п. Леся. У країні війна люди без тепла світла їжі. ти шопінг рекламуєш!!! Я в шоці".

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