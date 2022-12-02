На думку деяких, переможцями мали стати зовсім інші люди, пише Politeka.net.

Нагадаємо, за звання найкращої пари проекту довелося поборотися Марку Куцевалову з Анастасією Талпою та Денисом Семенцем із Вікторією Шрамко.

В результаті більшість голосів отримали Денис та Вікторія. Приз у розмірі 192,5 тисячі гривень переможці планують витратити на саморозвиток.

У коментарях до фінального випуску телеглядачі заявляють про своє розчарування та звинувачують пару у нещирості.

«Який жахливий фінал! Мені навіть соромно за організаторів, яким спало на думку дозволити виграти нещирій парі. На тлі Марка та Насті вони навіть поряд не стоять», «Немає слів, одні висловлювання... Марк і Настя найкращі, це очевидно», «Дуже сильно засмутив фінал. Абсолютно несправедлива перемога», «Не зрозумію, навіщо я дивилася весь час це шоу, якщо в результаті перемогли люди, які весь час носили маски і щоразу показували свою слабкість», «Величезний осад... Незаслужена перемога», «Перезніміть фінал і віддайте перемогу Марку!», «Я у величезному прикрості Дійсно перемога далека від справедливості. Все ж таки для мене на першому місці це любов, розуміння і підтримка. Всім серцем за Марка та Настю. Сподіваюся, у них все складеться ще крутіше», «Яке несправедливе шоу» , - обурюються глядачі.

Додамо, що сам Денис зізнався, що участь у телешоу була його найбільшою мрією з дитинства. Свою перемогу в шоу «Пара на мільйон» Денис розцінює як старт у його кар'єрі шоумена та «трамплін до нових висот».

Хлопець також сподівається, що вже незабаром вестиме власні шоу.

Нагадаємо, Леся Нікітюк після фіналу "Пара на мільйон" виїхала з України.

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