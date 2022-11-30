Як виявилося, Макс Єжов дуже схуд, пише Politeka.net.

Нагадаємо, у п’ятому сезоні «Танці з зірками» Макс Єжов був у парі з Лесею Никитюк. Пара тоді дійшла до фіналу.

Наразі Єжов є учасником шоу-балету Олі Полякової. Але про те, що у грузинські «Танці» його запрошують у пару саме з нею танцюрист дізнався вже безпосередньо на проєкті.

«Я думала, що в мене буде грузин. Розумієш. Я не знала, що буду танцювати з Максом», - розповіла Полякова в інтерв’ю ЖВЛ.

Співачку доповнив Макс:

«Мені зателефонували з телеканалу з Грузії, сказали треба танцювати. Я теж думав, що буду танцювати з грузинкою. А тут виявилося, що Оля Полякова».

За словами артистки, продюсери шоу хотіли, щоб була повністю українська пара.

«Це було неочікувано, в нас є відео, де ми бачимося вперше з Максом. Я не знала, що я буду танцювати з Максом».

Також Полякова розповіла, що їхні дні в Грузії – це суцільні тренування, з ранку до ночі.

«Встаємо рано, зустрічаємось, йдемо в зал, тренуємось, потім ідемо їсти, потім знову тренуємося. Мені треба їсти менше, а Максу більше, тому що він схуд за війну на 15 кілограмів і приїхав такий худий, що продюсери не знали, зможе він підняти таку тьотю як я, чи не зможе. Але він зміг, хоч і ніжки в нього трохи погнулися. Але він це робить», - пошуткувала Полякова.

Нагадаємо, Полякова мріє виграти у шоу головний приз - квартиру у Батумі.

Її українська пара збирається подарувати багатодітній українській сім'ї, яка втратила житло через війну.

Також повідомлялось, що Оля Полякова засняла, чим Олена Кравець займається в Грузії.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякову приголомшило на грузинській вулиці.