Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому показала свій незвичайний образ та розповіла про духи, до створення яких доклала руку.

Як видно, у новому відео Наталка з'явилася у своєму улюбленому білому образі – на ній штани та кофточка з широкими вільними рукавами. Її волосся випрямлене і розпущене, а на обличчі акуратний природний макіяж. Вона під класичну музику гортає книгу і кидає загадкові погляди на камеру.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Не було ще жодної байдужої жінки до аромату #наталкачиталка, який я створила. Він справді легкий, фруктово-квітковий, але зовсім не легковажний, а глибокий, жіночний, се*суальний і солодкий. Дуже вже багато моїх дівчат придбали цей міні аромат, і я отримала десятки приємних відгуків щодо стійкості та багатогранності аромату. Усі бажаючі можуть замовити такий варіант за доступною ціною. Я впевнена, ви не пошкодуєте".

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