Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором показала свой необычный образ и рассказала о духах, к созданию которых приложила руку.

Как видно, в новом видео Наталка появилась в своем любимом белоснежном образе – на ней брюки и кофточка с широкими свободными рукавами. Ее волосы выпрямлены и распущены, а на лице аккуратный естественный макияж. Она под классическую музыку листает книгу и кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Не было еще ни одной безразличной женщины к аромату #наталкачиталка, который я создала. Он действительно легкий, фруктово-цветочный, но совсем не легкомысленный, а глубокий, женственный, се*суальный и сладкий. Уж очень много моих девушек приобрели этот мини аромат, и я получила десятки приятных отзывов по поводу стойкости и многогранности аромата. Все желающие могут заказать такой вариант по доступной цене. Я уверена вы не пожалеете".

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