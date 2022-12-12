Цього разу на своїй сторінці в Instagram блогерка розкрила 7 несподіваних фактів про себе.

"В кожної людини є якісь дивакуваті штуки, які роблять нас - нами. Тож, мені хочеться, щоб ми з вами поділилися ними, бо саме через них ми стаємо особливими. Я почну: 1. я помішана на чистоті тіла та ароматі. тому просто не можу носити одежду більше, ніж один раз. мені обов’язково треба все зняти та закинути речі у пральну машину. душ я приймаю два рази на день (іноді можу і більше🗿). 2. в мене панічна боязнь громадських (саме жіночих) вбиральнь, бо я не розумію чому, але там завжди якийсь апокаліпсис після дівчат", — пише Даша Квіткова.

Також переможниця "Холостяка" розповіла, що до вагітності не могла спати на подушках. Вона завжди спала на животі, але обов'язково подушка повина була лежати поруч. І зараз ця звичка повертається.

"4. я люблю почати спонтанно танцювати. просто так. навіть якщо немає музики. спочатку Нікіта дуже дивувався, а тепер каже, що це мило. 5. зараз не питайте, але просто спробуйте творог з соєвим соусом. дуже смачно! 6. коли ми замовляємо піцу - я з’їдаю тільки начинку, тісто взагалі не чіпаю. мені так смачно 😅 7. в мене є здібність вигадувати слова, яких не існує😹 я просто поєдную декілька слів в одне. це такі мої неологізми 🙃", — додала дружина Микити Добриніна.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Микити Добриніна показалася без макіяжу.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік показав, як його родина підготувалася до свят.

Також Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" здивувала фотосесією у модній "обновці".