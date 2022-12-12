Цього разу на своїй сторінці в Instagram блогерка розкрила 7 несподіваних фактів про себе.
"В кожної людини є якісь дивакуваті штуки, які роблять нас - нами. Тож, мені хочеться, щоб ми з вами поділилися ними, бо саме через них ми стаємо особливими. Я почну: 1. я помішана на чистоті тіла та ароматі. тому просто не можу носити одежду більше, ніж один раз. мені обов’язково треба все зняти та закинути речі у пральну машину. душ я приймаю два рази на день (іноді можу і більше🗿). 2. в мене панічна боязнь громадських (саме жіночих) вбиральнь, бо я не розумію чому, але там завжди якийсь апокаліпсис після дівчат", — пише Даша Квіткова.
Також переможниця "Холостяка" розповіла, що до вагітності не могла спати на подушках. Вона завжди спала на животі, але обов'язково подушка повина була лежати поруч. І зараз ця звичка повертається.
"4. я люблю почати спонтанно танцювати. просто так. навіть якщо немає музики. спочатку Нікіта дуже дивувався, а тепер каже, що це мило. 5. зараз не питайте, але просто спробуйте творог з соєвим соусом. дуже смачно! 6. коли ми замовляємо піцу - я з’їдаю тільки начинку, тісто взагалі не чіпаю. мені так смачно 😅 7. в мене є здібність вигадувати слова, яких не існує😹 я просто поєдную декілька слів в одне. це такі мої неологізми 🙃", — додала дружина Микити Добриніна.
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Нагадаємо, дружина "Холостяка" Микити Добриніна показалася без макіяжу.
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