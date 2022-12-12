В этот раз на своей странице в Instagram блогерша раскрыла 7 неожиданных фактов о себе.

"У каждого человека есть какие-то странные штуки, которые делают нас - нами. Поэтому мне хочется, чтобы мы с вами поделились ими, потому что именно из-за них мы становимся особенными. Я начну: 1. я помешана на чистоте тела и аромате. поэтому просто не могу носить одежду больше, чем один раз. мне обязательно надо все снять и забросить вещи в стиральную машину. душ я принимаю два раза в день (иногда могу и больше🗿). 2. у меня паническая боязнь общественных (именно женских) туалетов, потому что я не понимаю почему, но там всегда какой-то апокалипсис после девушек", — пишет Даша Квиткова.

Также победительница "Холостяка" рассказала, что до беременности не могла спать на подушках. Она всегда спала на животе, но обязательно подушка должна была лежать рядом. И сейчас эта привычка возвращается.

"4. я люблю начать спонтанно танцевать. просто так. даже если нет музыки. сначала Никита очень удивлялся, а теперь говорит, что это мило. 5. сейчас не спрашивайте, но просто попробуйте творог с соевым соусом. очень вкусно! 6. когда мы заказываем пиццу - я съедаю только начинку, тесто вообще не трогаю. мне так вкусно 😅 7. у меня есть способность придумывать слова, которых не существует 😹 я просто сочетаю несколько слов в одно. это такие мои неологизмы 🙃", - добавила жена Никиты Добрынина.

Напомним, жена "Холостяка" Никиты Добрынина показалась без макияжа.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал, как его семья подготовилась к праздникам.

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" удивила фотосессией в модной "обновке".