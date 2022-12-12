Цього разу на своїх сторінках в Instagram Григорій та Христина поділилися зворушливими кадрами, як вони разом із Іваном, Дмитром та Сашунею прикрашають удома ялинку.
"Вбрали нашу красуню 🎄Ще й світло з‘явилось - діти щасливі, а Сашуня просто не відходить від неї 🤶🏻 Увімкнули фільм «Один вдома». Хоч на мить відволічемо їх від тривог та постійного емоційного напруження", — похвалився голова сімейства.
Дружина Решетніка також поділилася їхньою різдвяною атмосферою.
"Чарівні моменти з моїми хлопчиками 🎊🎄 Ми з дітьми віримо в чудеса ✨", — написала вона під відео.
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Українці в коментарях оцінили приготування Решетніків до свят, але найбільше всіх замилував маленький Сашко:
"Дуже гарна ялинка, Сашуня взагалі супер))Ну і звісно Сам вдома, без нього не обходиться ні один новий рік❤️";
"Ми теж віримо в дива і найшвидшу перемогу❤️Сашуня просто чудо❤️😍";
"Просто неймовірно.❤️ Так хочеться Різдв'яно-новорічного дива, затишку і нашої Перемоги🙌";
"На Сашуню можна дивитися вічно😍";
"Як Ви могли жити без такого Сашуні!";
"Дуже гарно прикрашено. А діти просто супер! І на Христину можна дивитися і піднімати настрій".
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.