Цього разу на своїх сторінках в Instagram Григорій та Христина поділилися зворушливими кадрами, як вони разом із Іваном, Дмитром та Сашунею прикрашають удома ялинку.

"Вбрали нашу красуню 🎄Ще й світло з‘явилось - діти щасливі, а Сашуня просто не відходить від неї 🤶🏻 Увімкнули фільм «Один вдома». Хоч на мить відволічемо їх від тривог та постійного емоційного напруження", — похвалився голова сімейства.

Дружина Решетніка також поділилася їхньою різдвяною атмосферою.

"Чарівні моменти з моїми хлопчиками 🎊🎄 Ми з дітьми віримо в чудеса ✨", — написала вона під відео.

Українці в коментарях оцінили приготування Решетніків до свят, але найбільше всіх замилував маленький Сашко:

"Дуже гарна ялинка, Сашуня взагалі супер))Ну і звісно Сам вдома, без нього не обходиться ні один новий рік❤️";

"Ми теж віримо в дива і найшвидшу перемогу❤️Сашуня просто чудо❤️😍";

"Просто неймовірно.❤️ Так хочеться Різдв'яно-новорічного дива, затишку і нашої Перемоги🙌";

"На Сашуню можна дивитися вічно😍";

"Як Ви могли жити без такого Сашуні!";

"Дуже гарно прикрашено. А діти просто супер! І на Христину можна дивитися і піднімати настрій".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.