Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара вже одружилася та виховує спільного сина Лева. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала відео, в якому робила макіяж на камеру.

"Робимо мейк-ап разом?", - написала Даша, звертаючись до фанів.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Даша, ви кололи губи або можливо перманент робили?", "Даша, підкажи, чи є у тебе на губах перманент?", "Туша крута, дякую за такі відео, де можна дізнатися про бренди і як вони у використанні", " Вії можна щіткою розчісувати, якби розділяючи очі ще краще виглядатимуть", "А який тон тонального крему", "У тебе практично вся косметика брендів, яку тестують на тваринах, окрім chanel".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова похизувалась змінами у зовнішності

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова поскаржилася, що втратила через вагітність

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" в затишному образі здивувала незвичайним макіяжем.



