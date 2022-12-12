Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайка", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала несподівані кадри із нової фотосесії, в яку показала свою обновку.

Як виявилося, Юля вирішила показати шанувальникам нові черевики, які назвала тапками, та запитала, чи варто їй купувати. Для цього дівчина влаштувала цілу фотосесію з карколомними позами. Перед камерою вона з'явилася в пошарпаних укорочених джинсах і вільній сірій майці. Це вбрання підкреслило струнку фігуру і створило трохи зухвалий образ для блогерки. Здійснюють його ті самі незвичайні черевики зі зміїним принтом.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Нові тапки. Запитання: залишати чи повернути?". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію "Зайчики": "Повернути, нога ніби 43 розміри", "Не розумію такої моди, мені дуже смішні", "Повернути", "Не подобаються", "Вже не знаєш, як вивернутися", "Повернути 100%", "Це про черевики чи оголення?", "Повернути!", "Чесно, не дуже, нога як 45 розміру і принт так собі", "Нога, здається, метр у довжину", "Фотки вогонь, красуня ", "Фотки супер! Але чобітки so so", "Дуже стильно виглядає. Юля, ти богиня", "Мені такі не подобаються. Але чиніть так, як подобається вам", "Залиш".

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