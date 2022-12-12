Популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик разом зі знімальною командою приїхали до Тернополя, де сталося непередбачуване.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик у будь-який сезон виглядає ефектно та стильно, захоплюючи своїми шикарними образами. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменитість не лише показала новий стильний лук, а й розповіла про те, що зйомки довелося скасувати через непередбачені обставини.

Так, Лілія Ребрик разом зі знімальною командою приїхали до Тернополя. Їхні зйомки розпочалися на центральному вокзалі міста. Атмосфера була досить радісною та продуктивною. Крім того, телеведуча не втратила нагоди і показала свій яскравий образ. Вона красувалася у світлих штанях-палаццо, яскравому зеленому светрі та довгому пальті кольору камел.

Раптом зйомки перервало повідомлення гучномовця про замінування вокзалу, де знаходилася команда.

"Недовго ми раділи. Ідемо. Прозвучало повідомлення про мінування вокзалу. На жаль, ось такі реалії сьогоднішніх днів", - поділилася популярна телеведуча Лілія Ребрик і поспішно залишила місце зйомок разом зі своїми колегами.

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