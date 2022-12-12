Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. На своей странице в Инстаграм-Сториз знаменитость не только показала новый стильный лук, а также рассказала о том, что съемки пришлось отменить из-за непредвиденных обстоятельств.
Так, Лилия Ребрик вместе со съемочной командой приехали в Тернополь. Их съемки начались на центральном вокзале города. Атмосфера была достаточно радостной и продуктивной. Кроме того, телеведущая не упустила возможность и показала свой яркий образ. Она красовалась в светлых штанах-палаццо, ярком зеленом свитере и длинном пальто цвета камел.
Внезапно съемки прервало сообщение по громкоговорителю о заминировании вокзала, где находилась команда.
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"Недолго мы радовались. Уходим. Прозвучало сообщение о минировании вокзала. К сожалению, вот такие реалии сегодняшних дней", - поделилась популярная телеведущая Лилия Ребрик и поспешно покинула место съемок вместе со своими коллегами.
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.