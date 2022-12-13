Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася зворушливими кадрами з минулорічної родинної фотосесії до новорічних свят. на фото вона позувала з дітьми, але без чоловіка.

"Сиджу і думаю, що в цьому році не має ні ресурсу, ні бажання, ані сил на новорічну фотосесію🥲🥲🥲 На жаль, але всі ми зараз у важкій ситуації, а наші захисники - взагалі у холоді обороняють нас🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Але заради їхньої важкої праці - через те що вони роблять для того, щоб ми з вами далі жили і далі мали гарні спогади про 2022, незважаючи ні нащо🙈 ми маємо допомагати всім чим можемо🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Економити електроенергію, донатити, збирати на теплий одяг, на машини, на тепловізири, ліки…", — пише Ганна Саліванчук.

Акторка наголосила, що ми маємо жити, тримати себе в руках і не впадати у відчай, бо нашим воїнам зараз набагато гірше.

"Так що я все ж таки подумаю про те, щоб залишити гарні спогади своїх дітей про 2022, не зважаючи ні на що, бо вони такими вже ніколи не будуть, ну і ми з вами вже такими, як сьогодні, точно ніколи не будемо🙏🏻", — додала зірка.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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