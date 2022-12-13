Катерина Репяхова не втрималася і зробила кілька знімків із синочком Михайлом та коханим чоловіком.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка та бізнесвумен Катерина Репяхова та знаменитий музикант Віктор Павлик часто стають об'єктами злих жартів про різницю у віці - чоловік старшої своєї 28-річної дружини вдвічі. Але молода жінка не сумує і публікує милі сімейні кадри в Інстаграм.

Цього разу родина приїхала на батьківщину Віктора Павлика та провела там кілька незабутніх днів. Катерина Репяхова не втрималася і зробила кілька знімків із синочком Михайлом та коханим чоловіком.

Усі троє були одягнені у повсякденні вбрання. Мишко був у теплій курточці, черевиках та штанях, а також у милій шапочці з балабоном. Катерина тримала сина на руках і щасливо посміхалася, одягнена в темну дублянку, лосини та високі черевики. Віктор Павлик позував у мінімалістичному образі поряд із коханою дружиною та сином. Разом вони стояли біля Теребовлянського замку.

"Віктор Франкович народився в унікальному місті. Перша згадка про місто датується 1097 роком (у "Повісті временних літ"), що робить його одним із найстаріших міст в Україні", - зазначила Катерина Репяхова.

У коментарях сім'я одержала компліменти від користувачів мережі. Правда без критики не обійшлося: "Прекрасна сім'я", "Щастя вашій родині, миру і здоров'я. Приємно бачити твою родину.", "Дід з онукою", "Різниця у віці стала більш помітною".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.