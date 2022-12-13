Екатерина Репяхова не удержалась и сделала несколько снимков с сыночком Михаилом и любимым мужем.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерка и бизнесвумен Екатерина Репяхова и знаменитый музыкант Виктор Павлик часто становятся объектами злых шуток о разнице в возрасте - супруг старшей своей 28-летней супруги в два раза. Но молодая женщина не унывает и публикует милые семейные кадры в Инстаграм.

В этот раз семья приехала на родину Виктора Павлика и провела там несколько незабываемых дней. Екатерина Репяхова не удержалась и сделала несколько снимков с сыночком Михаилом и любимым мужем.

Все трое были одеты в повседневные наряды. Миша был в теплой курточке, ботинках и брючках, а также в милой шапочке с балабоном. Екатерина держала сына на руках и счастливо улыбалась, одетая в темную дубленку, лосины и высокие ботинки. Виктор Павлик позировал в минималистическом образе рядом с любимой женой и сыном. Вместе они стояли возле Теребовлянского замка.

"Виктор Франкович родился в уникальном городе. Первое упоминание о городе датируется 1097 годом (в "Повести временных лет"), что делает его одним из старейших городов в Украине", - отметила Екатерина Репяхова.

В комментариях семья получила комплименты от пользователей сети. Правда без критики не обошлось: "Прекрасная семья", "Счастья вашей семье, мира и здоровья. Приятно видеть твою семью.", "Дед с внучкой", "Разница в возрасте стала более заметной".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.