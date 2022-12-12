Українці розділилися на два табори — ті, хто вважає за доречний перехід на святкування Різдва Христового 25 грудня, і ті, хто хоче надалі святкувати 7 січня. Хоча більшість віруючих дотримується другої точки зору, все ж таки шанувальників дати 25 грудня з кожним роком стає все більше.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя в інтерв'ю для "24 Каналу" зізнався, коли цього року святкуватиме Різдво.

Тарас Тополя заявив, що Різдво для нього більше культурної традиції, ніж релігійної.

Тому лідер гурту "Антитіла" не проти перебудуватися з 7 січня на 25 грудня. Музикант вважає, що якщо ми рухаємось у бік Європи, слід розділяти її культурні традиції.

"Оскільки весь цивілізований світ святкує його 25 грудня, то, на мою думку, нам потрібно об'єднуватися традиційно з демократичним світом, з Європою, США. Зрештою, найважливіше не те, в який день ти святкуєш, а те, що в цей день збираєшся з рідними, близькими та ділитеся один з одним любов'ю. Мені здається, буде потужнішим, якщо це робити з усім світом", – розповів Тарас Тополя.

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

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