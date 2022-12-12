Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, когда в этом году будет праздновать Рождество.

Украинцы разделились на два лагеря — те, кто считает уместным переход на празднование Рождества Христова 25 декабря, и те, кто хочет в дальнейшем праздновать 7 января. Хотя большинство верующих придерживается второй точки зрения, все же поклонников даты 25 декабря с каждым годом становится все больше.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя в интервью для "24 Канала" признался, когда в этом году будет праздновать Рождество.

Тарас Тополя заявил, что Рождество для него больше культурная традиция, чем религиозная.

Поэтому лидер группы "Антитіла" не прочь перестроиться с 7 января на 25 декабря. Музыкант считает, что если мы движемся в сторону Европы, то следует разделять ее культурные традиции.

"Поскольку весь цивилизованный мир празднует его 25 декабря, то, по-моему, нам нужно объединяться традиционно с демократическим миром, с Европой, США. В конце концов, самое важное не то, в какой день ты празднуешь, а то, что в этот день собираешься с родными, близкими и делитесь друг с другом любовью. Мне кажется, будет мощнее, если это делать со всем миром", – рассказал Тарас Тополя.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.