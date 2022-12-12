Украинцы разделились на два лагеря — те, кто считает уместным переход на празднование Рождества Христова 25 декабря, и те, кто хочет в дальнейшем праздновать 7 января. Хотя большинство верующих придерживается второй точки зрения, все же поклонников даты 25 декабря с каждым годом становится все больше.
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя в интервью для "24 Канала" признался, когда в этом году будет праздновать Рождество.
Тарас Тополя заявил, что Рождество для него больше культурная традиция, чем религиозная.
Поэтому лидер группы "Антитіла" не прочь перестроиться с 7 января на 25 декабря. Музыкант считает, что если мы движемся в сторону Европы, то следует разделять ее культурные традиции.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинцы разнесли Хименес-Браво из "Мастер Шеф", звезда ответил: "Когда снял прикол, а сижу..."
Звезда "1+1" Алла Мазур засветила закулисье съемок: что делают ведущие новостей между эфирами
Конфуз случился с кумой Дзидзьо Цибульской перед выходом на сцену: "Забыла нижнее..."
"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко
"Поскольку весь цивилизованный мир празднует его 25 декабря, то, по-моему, нам нужно объединяться традиционно с демократическим миром, с Европой, США. В конце концов, самое важное не то, в какой день ты празднуешь, а то, что в этот день собираешься с родными, близкими и делитесь друг с другом любовью. Мне кажется, будет мощнее, если это делать со всем миром", – рассказал Тарас Тополя.
Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".
Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.