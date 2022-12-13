Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото у незвичайному образі.

На нових фотографіях Соломію знято в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася у темній сукні незвичайної оксамитової текстури та яскравим візерунком квітів на широких рукавах. Це вбрання лише підкреслило жіночні форми телезірки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Вітвицька написала: "А у вас святковий настрій? Відчуваєте наближення Різдва та нового року? Я вважаю, варто за будь-яких обставин шукати приводи для усмішок і незважаючи на усі складності, котрі нам доводиться нині переживати – святкувати життя".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Соломії: "Краса!", "Ви дуже красива жінка!", "Неймовірно красива!", "Зірочка", "Ви неймовірна жінка", "Краса!", "Краса", "Супер, Соломія!", "Красива дуже!", "Яка ти красива", "Вау, краса", "Шикарна", "Ох, ці форми, ця жіночність".

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