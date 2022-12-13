Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото в необычном образе.

На новых фотографиях Соломия запечатлена в интересной локации. Перед камерой она появилась в темном платье необычной бархатной текстуры и ярким узором цветов на широких рукавах. Этот наряд только подчеркнул женственные формы телезвезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "А у вас праздничное настроение? Чувствуете приближение Рождества и нового года? Я считаю, стоит при любых обстоятельствах искать поводы для улыбок и, несмотря на все сложности, которые нам приходится сейчас переживать – праздновать жизнь".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Соломии: "Красота!", "Вы очень красивая женщина!", "Невероятно красивая!", "Звездочка", "Вы невероятная женщина", "Красота!", "Красота", "Супер, Соломия!", "Красивая очень!", "Какая ты красивая", "Вау, красота", "Шикарная", "Ох, эти формы, эта женственность".

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