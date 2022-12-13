Дружина Володимира Остапчука після новини про розлучення показала, як танцює, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український артист, який був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно з'явилася інформація, що пара розійшлася. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз зірка поділилася кадрами, де танцює.

"Цей запис я зробила собі просто, щоб пам'ятати зв'язок. Але потім я помітила, що мої стопи рухаються зовсім інакше зараз, а знаєте, чому?" - написала зірка.

"Бо з моїм тренером у мене немає інших шансів. Хоча мені реально це складно, але я щоразу виходжу на тренування та кайфую, але й трошки болю не завадить, бо інакше як зробити зростання?" - продовжила Крістіна.

"Будь-яке досягнення дається нам тільки через роботу над собою. Щоразу в танцювальному залі я проходжу велику роботу над собою. Над своїми комплексами у тому числі. І я дуже вдячна за таких класних вчителів із терпінням", - додала зірка.

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