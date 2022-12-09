Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Звезда с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, с которой пробыл до текущего года. А недавно стало известно, что звезда развелся и уже получил документы из суда. Пара пока никак не комментирует эту информацию, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Поговорим?", - начала звезда, приглашая к разговору.

"Мечтаете ли вы еще о своем доме?", - спросил фанат.

"Да, мечтаю. И знаю, что он точно будет и точно в Украине", - написала звезда в ответ.

Стоит ответить отметить, что Кристина и Владимир вместе занимались строительством дома под Киевом. Элитный особняк так и не успели достроить и он пока еще не готов. После новости о разводе пара никак не комментировала информацию, кому достанется дом.

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