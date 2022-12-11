Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда в 2020 женился на нотариусе Кристине, а уже в этом году стало известно, что пара развелась. Но подтверждения информации пока не поступало. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила показать, как выглядит без фильтров.

Кристина сделала селфи, демонстрируя природную красоту.

"Без фильтров. Настолько лицо классно выглядит после ухода. Я всегда говорю, что главное в уходе - это регулярность, но и средства тоже...", - написала Кристина.

Также звезда показала, как отдыхала в начале года на Мальдивах.

"Просто выпал архив на телефоне. И я вроде вернулась в то время. Мальдивы - как по мне, то самое лучшее для отдыха тела и души", - рассказала Кристина, делясь кадрами.

Напомним, жена Остапчука смутила заявлением после возвращения в Киев

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