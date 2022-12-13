Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский артист, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась информация, что пара разошлась. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где танцует.
"Эту запись я сделала себе просто, чтобы помнить связь. Но потом я заметила, что мои стопы двигаются совсем иначе сейчас, а знаете, почему?", - написала звезда.
"Ибо с моим тренером у меня нет других шансов. Хотя мне реально это сложно, но я каждый раз выхожу на тренировку и кайфую, но и немножко боли не помешает, ибо иначе как сделать рост?", - продолжила Кристина.
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"Любое достижение дается нам только через работу над собой. Каждый раз в танцевальном зале я прохожу большую работу над собой. Над своими комплексами в том числе. И я очень благодарная за таких классных учителей с терпением", - добавила звезда.
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