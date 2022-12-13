Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото із нагородою в руках та розповіла про складнощі у пошуках людей під час війни.

На фотографії Катя зображена, тримаючи в руках табличку та статуетку, яку їй вручив український омбудсмен до Дня захисту прав людей. За словами телеведучої, вона також особисто подякувала чиновнику за допомогу з пошуком людей у ​​рамках її проекту.

"Пошук зниклих це не тільки безпосередній пошук людей, це постійний пошук нових шляхів привернення уваги до проблеми. Коли в пошуку ми стикнулися з великою кількістю цивільних заручників, стало зрозуміло, що тут потрібне велике рішення і воно на шляху до реалізації. Зараз за різними підрахункам, окупанти тримають більше 3000 цивільних заручників, про більшість не відомо навіть чи живі вони… Я постійно спілкуюсь з родинами і з тими, хто вийшов з полону, і це жахлива несправедливість і абсолютні порушення всіх норм. Так, ми розуміємо, що маємо справу з нелюдями, але я не можу звикнути до все нових жахів…", - поділилася Осадча в підписі до публікації.

Нагадаємо, "Одна сім'я": Нікітюк зворушила кадрами теплої зустрічі з українцями за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Я завжди говорю синові ...": Дьомін розкрив секрет виховання дитини після розлучення з дружиною.

Також Politeka писала, що "Я люблю цю країну...": екс-чоловік запроданки Лорак Мурат вразив своєю проукраїнською позицією.