Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото с наградой в руках и рассказала о сложностях в поисках людей во время войны.

На фотографии Катя запечатлена, держа в руках табличку и статуэтку, которую ей вручил украинский омбудсмен ко Дню защиты прав людей. По словам телеведущей, она также лично поблагодарила чиновника за помощь с поиском людей в рамках ее проекта.

"Поиск пропавших – это не только непосредственный поиск людей, это постоянный поиск новых путей привлечения внимания к проблеме. Когда в поиске мы столкнулись с большим количеством гражданских заложников, стало ясно, что здесь нужно большое решение и оно на пути к реализации. Сейчас по разным подсчетам, оккупанты держат более 3000 гражданских заложников, о большинстве неизвестно даже живы ли они… Я постоянно общаюсь с семьями и с вышедшими из плена, и это ужасная несправедливость и абсолютные нарушения всех норм. Да, мы понимаем, что имеем дело с нелюдями, но я не могу привыкнуть ко все новым ужасам…", - поделилась Осадчая в подписи к публикации.

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