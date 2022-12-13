Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує лаваш.

Як виявилося, Євген вирішив приготувати дуже простий та багатьма улюблений лаваш, який складається лише з трьох інгредієнтів. Як раніше говорив кулінар, він дуже любить смачні страви, що складаються з мінімуму інгредієнтів. І цей лаваш саме такий, адже для його приготування знадобиться лише три продукти.

У підписі до публікації Клопотенко детально описав рецепт: "Борошно + вода + сіль = лаваш. Готується на пательні. Час: 20 хвилин. Єсс, так просто. Тож щоб завтра у всіх сторізах я бачив лаваш, відмовок не приймаю. От прям так берете і готуєте. 450 г борошна змішуєте з половиною чайної ложки солі і 250 мл теплої води. Тісто лишаєте постояти на 15 хвилин, розкачуєте у діаметр своєї пательні і смажите без олії по хвилині з кожної сторони. Готово. Потім загортаєте туди різні начинки та свої нерви і смакуєте".

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