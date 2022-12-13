Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит лаваш.

Как оказалось, Евгений решил приготовить очень простой и многими любимый лаваш, который состоит всего из трех ингредиентов. Как ранее говорил кулинар, он очень любит вкусные блюда, которые состоят из минимума ингредиентов. И этот лаваш именно такой, ведь для его приготовления понадобится всего три продукта.

В подписи к публикации Клопотенко детально описал рецепт: "Мука + вода + соль = лаваш. Готовится на сковороде. Время 20 минут. Есс, так просто. Так что, чтобы завтра во всех стрисах я видел лаваш, отговорок не принимаю. Вот прям так берете и готовите. 450 г муки смешиваете с половиной чайной ложки соли и 250 мл теплой воды. Тесто оставляете постоять на 15 минут, раскатываете в диаметр своей сковороды и жарите без растительного масла по минуте с каждой стороны. Готово. Затем заворачиваете туда разные начинки и свои нервы и смакуете".

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