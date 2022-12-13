Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса та зірка "Сватів" Анна Кошмал згадала свої студентські роки та поділилася з шанувальниками архівним фото. Цікаво, що на знімку можна побачити відому українську співачку Аліну Паш. Архівний знімок знаменитість показала у своїх Інстаграм-Сторіз.

Знімок, яким поділилася артистка, було зроблено 12 років тому. Тоді Анна Кошмал була студенткою першого курсу Київського естрадно-циркового училища.

"Ось що я ще знайшла. 2010 рік. Мій перший курс. Естрадний вокал. 12 років тому. Дівчата, перепрошую", - підписала архівний знімок актриса.

Кошмал із розпущеним волоссям та у синьому джинсовому костюмі позувала перед камерою разом зі своїми однокурсницями. Цікаво, що разом із нею на фото зображена співачка Аліна Паш .

Варто зазначити, що Анна Кошмал почала зніматися у кіно у 2011 році. Популярність актрисі принесла роль Жені у серіалі "Свати". У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Актриса не афішує ім'я чоловіка та батька своєї дитини. Він не медійна особистість. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кошмал виїжджала з Києва до Львова, а в червні знову повернулася до столиці.



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