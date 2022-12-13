Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал вспомнила свои студенческие годы и поделилась с поклонниками архивным фото. Интересно, что на снимке можно заметить известную украинскую певицу Алину Паш. Архивный снимок знаменитость показала в своих Инстаграм-Сториз.

Снимок, которым поделилась артистка, был сделан 12 лет назад. Тогда Анна Кошмал была студенткой первого курса Киевского эстрадно-циркового училища.

"Вот что я еще нашла. 2010 год. Мой первый курс. Эстрадный вокал. 12 лет назад. Девушки, прошу прощения", — подписала архивный снимок актриса.

Кошмал с распущенными волосами и в синем джинсовом костюме позировала перед камерой вместе со своими сокурсницами. Интересно, что вместе с ней на фото изображена певица Алина Паш.

Стоит отметить, что Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".



В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу.



Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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