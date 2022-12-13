Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Сватов" Анна Кошмал вспомнила свои студенческие годы и поделилась с поклонниками архивным фото. Интересно, что на снимке можно заметить известную украинскую певицу Алину Паш. Архивный снимок знаменитость показала в своих Инстаграм-Сториз.
Снимок, которым поделилась артистка, был сделан 12 лет назад. Тогда Анна Кошмал была студенткой первого курса Киевского эстрадно-циркового училища.
"Вот что я еще нашла. 2010 год. Мой первый курс. Эстрадный вокал. 12 лет назад. Девушки, прошу прощения", — подписала архивный снимок актриса.
Кошмал с распущенными волосами и в синем джинсовом костюме позировала перед камерой вместе со своими сокурсницами. Интересно, что вместе с ней на фото изображена певица Алина Паш.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Все не настолько хорошо": введены новые графики отключения света
"Садись, мы не закончили": Кравец зацепила Даниэля Салема за живое вопросом о личном
Пассажирский автобус загорелся во время движения: кадры ЧП на Закарпатье
"Как там в Испании?": Потапу припомнили уезд, когда он решил спеть об Украине
Стоит отметить, что Анна Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.