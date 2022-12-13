На вокзалі на Лілію Ребрик чекав чоловік Андрій Дикий, який спеціально приїхав туди, щоб забрати дружину.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик підкорює своїм позитивом, життєрадісністю, веселою вдачею і навіть авантюризмом. Вона не звикла сидіти на місці і постійно перебуває у роз'їздах через зйомки. Після приїзду додому її завжди зустрічає коханий чоловік, хореограф Андрій Дикий. Сімейним знімком із зустрічі з ним Ребрик поділилася в Інстаграм-Сторіз.

Лілія Ребрик разом із знімальною командою приїхали до Тернополя. Їхні зйомки розпочалися на центральному вокзалі міста. Атмосфера була досить радісною та продуктивною. Вони відзняли матеріал, а телеведуча не відмовила українцям у задоволенні і зробила з перехожими кілька знімків. Вже наступного дня знаменитість поспішила повернутись до Києва.



На вокзалі на неї чекав чоловік Андрій Дикий , який спеціально приїхав туди, щоб забрати дружину.

Чарівна родина та приклад для оточуючих не втрималися та зробили портретний знімок на тлі Центрального вокзалу у Києві. Лілія Ребрик зачарувала романтичним кадром в обіймах чоловіка, обидва щасливо посміхалися. Вона обрала зелену курточку і притулилася ближче до коханого чоловіка, який заключив її в міцні обійми.

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