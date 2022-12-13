Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик покоряет своим позитивом, жизнерадостностью, веселым нравом и даже авантюризмом. Она не привыкла сидеть на месте и постоянно находится в разъездах из-за съемок. После приезда домой ее всегда встречает любимый муж, хореограф Андрей Дикий. Семейным снимок со встречи с ним Ребрик поделилась в Инстаграм-Сториз.
Лилия Ребрик вместе со съемочной командой приехали в Тернополь. Их съемки начались на центральном вокзале города. Атмосфера была достаточно радостной и продуктивной. Они отсняли материал, а телеведущая не откзала украинцам в удовольствии и сделала с прохожими несколько снимков. Уже на следующий день знаменитость поспешила вернуться в Киев.
На вокзале ее ждал муж Андрей Дикий, который специально приехал туда, чтобы забрать жену.
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Очаровательная семья и пример для окружающих не удержались и сделали портретный снимок на фоне Центрального вокзала в Киеве. Лилия Ребрик очаровала романтичным кадром в объятиях мужа, оба счастливо улыбались. Она выбрала зеленую курточку и прижалась поближе к любимому мужчине, который заключил ее в крепкие объятия.
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.