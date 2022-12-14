Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала фото та відео, і розповіла про пісню "Свята" та новий альбом.

Так, Олександра анонсувала прем'єру нового альбому 23 грудня, до якого увійшли найяскравіші хіти гурту KAZKA за п'ять років. За словами співачки, кожна з пісень, що увійшли до цієї платівки, особлива, але головною стала композиція "Свята".

"Коли ми завантажувати СВЯТА на YouTube, ніяких сподівань ми не мали. Адже з моменту запуску проєкту ми двічі змінювали концепт, склад гурту (до речі, Діми тоді ще не було), навіть назву! Здавалось, що все руйнується вже на етапі створення. Тож це додало всім нам певного фаталізму і внутрішнього спокою. До речі, саме тому кліп на пісню СВЯТА з‘явився значно пізніше, десь через 8 місяців після прем’єри. Але все спрацювало! Ви полюбили СВЯТА, а слова Сергія Локшина запали багатьом в серденько. І це без перебільшень один з головних хітів гурту KAZKA, а відтепер і перша пісня однойменного альбому", - поділилася Зарицька.

Нагадаємо, "Приємно дивитися": екс-чоловік Лорак, який підтримав Україну, зворушив кадром із новою нареченою.

Як повідомляла Politeka, "Манікюр від кутюр": Melovin у рукавичках і піджаку приголомшив шанувальниць новим виходом

Також Politeka писала, що "Купив мандарини і…": Дьомін нагадав українцям про наближення Нового року, відео.