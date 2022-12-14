Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила фото и видео, и рассказала о песне "Свята" и новом альбоме.

Так, Александра анонсировала премьеру нового альбома 23 декабря, в который вошли самые яркие хиты группы KAZKA за пять лет. По словам певицы, каждая из песен, вошедших в эту пластинку, особенная, но главной стала композиция "Свята".

"Когда мы загружали "Свята" на YouTube, никаких надежд мы не имели. Ведь с момента запуска проекта мы дважды меняли концепт, состав группы (кстати, Димы тогда еще не было), даже название! Казалось, что все рушилось уже на этапе создания. Это придало всем нам определенный фатализм и внутренний покой. Кстати, именно поэтому клип на песню "Свята" появился значительно позже, где-то через 8 месяцев после премьеры. Но все сработало! Вы полюбили "Свята", а слова Сергея Лапши запали многим в сердце. И это без преувеличений один из главных хитов группы KAZKA, а теперь и первая песня одноименного альбома", - поделилась Зарицкая.

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