Анатолій Анатоліч вважає, що з молодих людей у ​​такі маячні новини можуть вірити лише ті, хто має фізичні проблеми з мозком.

Як повідомляє Politeka.net, український ведучий Анатолій Анатоліч показав, як росіян годують новинами про загниваючу, замерзаючу, голодну та бідну Європу. Знаменитість опублікував у своєму Інстаграмі ролик із пропагандистськими новинами, які цілодобово крутять для росіян.

"І знаєте що найдивовижніше, що в це вірять ті ж люди, яким у 80-ті розповідали про США, що вже на межі вимирання, а потім вони у 90-ті побачили як там насправді. Побачили та аху*ли. І ось їм знову про це почали розповідати, а вони знову вірять. Ну не тупі? Чи це такий мазохізм?", - наголосив Анатолій Анатоліч.

Щодо молоді, то ведучий Анатолій Анатоліч вважає, що з молодих людей у ​​такі маячні новини можуть вірити лише ті, хто має фізичні проблеми з мозком.

Користувачі мережі не дивувалися і висміяли неймовірно дурні та брехливі новини, які показують росіянам: "Так жили і житимуть ще 100 років", "Маразм міцнішає... чим ближче до кінця, тим шаленіші висловлювання", "Просто немає слів... яка країна, такі і люди... як можна бути такими неосвіченими", "Якщо росіяни в це повірять, то з ними все зрозуміло", "Просто спектр емоцій від побаченого, спочатку не віриш, що таке ще показують по телевізору, потім входиш у ступор, а потім істеричний сміх”.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.