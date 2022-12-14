Анатолий Анатолич считает, что из молодых людей в такие бредовые новости могут верить лишь те, кто имеет физические проблемы с мозгом.

Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Анатолий Анатолич показал, как россиян кормят новостями о загневающей, замерзающей, голодной и бедной Европе. Знаменитость опубликовал в своем Инстаграм ролик с пропагандистскими новостями, которые круглосуточно крутят для россиян.

"И знаете что самое удивительное, что в это верят те же люди, которым в 80-е рассказывали о США, что уже на грани вымирания, а потом они в 90-е увидели как там на самом деле. Увидели и аху*ли. И вот им снова об этом начали рассказывать, а они снова верят. Ну не тупые? Или это такой мазохизм?", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

Что касается молодежи, то ведущий Анатолий Анатолич считает, что из молодых людей в такие бредовые новости могут верить лишь те, кто имеет физические проблемы с мозгом.

Пользователи сети не удивились и высмеяли невероятно глупые и лживые новости, которые показывают россиянам: "Так жили и будут жить ещё 100 лет", "Маразм крепчает... чем ближе к концу, тем безумнее высказывания", "Просто нет слов... какая страна, такие и люди... как можно быть таким невежественными", "Если россияни в это поверят, то с ними всё понятно", "Просто спектр эмоций от увиденного, сначала не веришь, что такое еще показывают по телевизору, потом входишь в ступор, а потом истерический смех".

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.