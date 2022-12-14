Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич готує для українців нову пісню "Як мені бути", на яку нещодавно зняла кліп. У своєму блозі Інстаграм знаменитість виставила невеликий ролик із новинкою та розповіла про свої почуття, коли співає цю сумну композицію.

Злата Огнєвич поділилася кадрами, де стояла біля залізничного полотна. У цей момент проїхав експрес, буквально за кілька кроків від артистки. Як можна зрозуміти, зірка це зробила спеціально для зйомок. Увесь час, стоячи біля залізниці, артистка продовжувала виконувати нову композицію.

"Як мені бути... Ці слова пролунали в моїй голові, коли я побачила очі дружин військових під час церемонії присвоєння звання Героїв України посмертно. Серце навпіл... сльози на очах, коли писала ці рядки. Ви почуєте їх уже завтра", - підписала кадри Злата Огнєвіч.

У коментарях користувачі мережі прослухали цей невеликий ролик і ділилися, що співачка довела їх до сліз цією новою піснею: "Мурашки по шкірі, біль у горлі, сльози на очах...", "Як же це красиво... довело мене до сліз" , "Гарно, проникливо, душевно", "За правильної стратегії, цей трек повинен розірвати тик-ток".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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