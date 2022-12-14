Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич готовит для украинцев новую песню "Як мені бути", на которую недавно сняла клип. В своем блоге Инстаграм знаменитость выставила небольшой ролик с новинкой и рассказала о своих чувствах, когда поет эту грустную композицию.

Злата Огневич поделилась кадрами, где стояла возле железнодорожного полотна. В этот момент проехал экспресс, буквально в паре шагов от артистки. Как можно понять, звезда это сделала специально для съемок. Все время, стоя возле железной дороги, артистка продолжала исполнять новую композицию.

"Как мне быть... Эти слова прозвучали в моей голове, когда я увидела глаза жен военных в ходе церемонии присвоения звания Героев Украины посмертно. Сердце пополам… слезы на глазах, когда писала эти строки. Вы услышите их уже завтра", - подписала кадры Злата Огневич.

В комментариях пользователи сети прослушали этот небольшой ролик и делились, что певица довела их до слез этой новой песней: "Мурашки по коже, боль в горле, слезы на глазах...", "Как же это красиво .. довело меня до слез", "Красиво, проникновенно, душевно", "При правильной стратегии, этот трек должен разорвать тик-ток".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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