Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, модель та телеведуча Даша Астаф'єва вже прикрасила новорічну ялинку. Також в Інстаграм знаменитість показала ялинкові прикраси, які мають для неї особливе значення. Крім того, артистка розповіла, як змінилося її сприйняття, коли вона вбирала зелену красуню.

За словами артистки, вона вперше вбирала ялинку з повними сліз очима.

"Я з повними очима сліз, адже іграшки асоціювалися з усім навколо. Той, хто придумав цю традицію, впевнена, переживав різні часи... тому така магія весь цей процес. Але зараз усе це наповнене особливими, важливішими сенсами", - зізналася Даша Астаф'єва.

Так, Даша Астаф'єва показала кілька іграшок, які викликали у ній емоції. Наприклад фігурка єнота нагадала їй про звірка, якого росіяни вкрали із зоопарку у Херсоні. Тим часом носоріг, про українських захисників та захисниць - сильних і завзятих.

Артистка також прикрасила ялинку худенькою мишкою та телефоном. Остання фігурка нагадала артистці про те, що треба не забувати дзвонити своїм рідним і близьким, а також говорити про свою любов до них.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.