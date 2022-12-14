По словам певицы Даши Астафьевой, она в первый раз наряжала елку с полными слез глазами.

Как сообщает Politeka.net, украинская пеица, модель и телеведущая Даша Астафьева уже украсила новогоднюю елку. Также в Инстаграм знаменитость показала елочные украшения, имеющие для нее особое значение. Кроме того, артистка рассказала, как изменилось ее восприятие, когда она наряжала зеленую красавицу.

По словам артистки, она в первый раз наряжала елку с полными слез глазами.

"Я с полными глазами слез, ведь игрушки ассоциировались из всем вокруг. Тот, кто придумал эту традицию, уверена, переживал разные времена... потому такая магия весь этот процес. Но сейчас все это наполнено особенными, более важными смыслами", - призналась Даша Астафьева.

Так, Даша Астафьева показала несколько игрушек, которые вызвали в ней эмоции. Например фигурка енота напомнила ей о зверьке, которого россияне украили из зоопарка в Херсоне. Тем временем носорог, об украинских защитниках и защитницах - сильных и упорных.

Артистка также украсила елочку худенькой мышкой и телефоном. Последняя фигурка напомнила артистке о том, что нужно не забывать звонить своим родным и близким, а также говорить им о своей любви к ним.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.